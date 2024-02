Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg, 2:2 (1:2)

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maxence Lacroix traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Für das erste Tor von Frankfurt war Philipp Max verantwortlich, der in der 14. Minute das 1:1 besorgte. Kevin Behrens traf zum 2:1 zugunsten des VfL (36.). Ein Tor auf Seiten von Wolfsburg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Eintracht Frankfurt drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Farès Chaïbi und Niels Nkounkou sorgen, die per Doppelwechsel für Donny van de Beek und Max auf das Spielfeld kamen (67.). Omar Marmoush sicherte dem Gastgeber das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Marmoush den 2:2-Endstand her (92.). Gedanklich hatte die Eintracht den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem VfL Wolfsburg am Ende noch den Teilerfolg.