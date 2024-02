Bundesliga: Ex-Profi hat "kein Mitleid mit Harry Kane"

Harry-Kane-Fluch? „Dumm und respektlos“

Von einem „Harry-Kane-Fluch“ will Berbatov dennoch nichts hören. „F*ck off, das hört sich dumm an und es ist respektlos! Ich will gar nicht daran denken“, ärgerte sich der 43-Jährige und vermutete, dass der Engländer bis zu seinem Karriereende noch „einige Trophäen gewinnen“ wird.