Bundesliga: FC Augsburg – Sport-Club Freiburg, 2:1 (0:1)

Wenig später verwandelte Vincenzo Grifo einen Elfmeter zum 1:0 zugunsten des Gasts (19.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Der FC Augsburg drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Arne Engels und Arne Maier sorgen, die per Doppelwechsel für Fredrik Jensen und Elvis Rexhbeçaj auf das Spielfeld kamen (56.). In der 72. Minute erzielte Felix Uduokhai das 1:1 für den Gastgeber. Engels traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den FCA (81.). Am Ende behielt Augsburg gegen den Sport-Club Freiburg die Oberhand.