Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Xavi Simons vor 40.000 Zuschauern zum 1:0 für RB Leipzig. Nach nur 23 Minuten verließ Lukas Klostermann von RB das Feld, Mohamed Simakan kam in die Partie. Leipzig führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Loïs Openda beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von RB Leipzig über die Linie (57.). Wenig später kamen Stefan Lainer und Nathan N'Goumou per Doppelwechsel für Max Wöber und Joe Scally auf Seiten von Gladbach ins Match (59.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Sören Storks siegte RB gegen Borussia Mönchengladbach.