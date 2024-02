Bundesliga: Skurriler Betrugsversuch um Alonso! Leverkusen-Trainer reagiert

Was war passiert?

Wie das Central Investigation Bureau in Thailand bekannt gab, wurden die Liverpool-Fans Opfer einer fiesen Betrugsmasche. Ein Fake-Account schrieb zahlreiche Anhänger der Reds auf thailändisch an, in der Nachricht stand: „Ich bin Xabi Alonso und werde nächstes Jahr Liverpool trainieren. Leider reicht mein Geld aber nicht für die Flüge.“