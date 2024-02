Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfB Stuttgart, 1:3 (1:2)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 34.700 Zuschauern besorgte Deniz Undav bereits in der dritten Minute die Führung von Stuttgart. In der siebten Minute legte Chris Führich mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des VfB Stuttgart nach. Dann musste Merlin Röhl vom Feld. Hatte sich der SC damit schon nach 18 Minuten der Siegchance beraubt? In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Lukas Kübler der Anschlusstreffer für den Gastgeber (56.). Zur Pause wusste der VfB eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Wenig später kamen Michael Gregoritsch und Christian Günter per Doppelwechsel für Nicolas Höfler und Jordy Makengo auf Seiten von Freiburg ins Match (73.). Maximilian Mittelstädt versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 3:1 für Stuttgart (74.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der VfB Stuttgart gegen den Sport-Club Freiburg die volle Ausbeute ein.