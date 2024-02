Bundesliga: Startelf von Bayern in Leverkusen wird zum Puzzle

Speziell in der Hintermannschaft darf bis zuletzt gerätselt werden. Der Einsatz von Torwart Manuel Neuer ist fraglich. Wegen Knieproblemen hatte der 37-Jährige in dieser Woche bis Freitag nicht mit der Mannschaft trainiert. „Er kriegt von uns Zeit am Samstag bis 17 Uhr“, hatte Trainer Thomas Tuchel bei der Spieltags-PK erklärt.