Bundesliga: SV Werder Bremen – SV Darmstadt 98, 1:1 (1:1)

Christoph Zimmermann schlüpfte nach acht Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 40.000 Zuschauern ins eigene Netz traf. Julian Justvan ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SV Darmstadt 98. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 63. Minute stellte Bremen personell um: Per Doppelwechsel kamen Olivier Deman und Nick Woltemade auf den Platz und ersetzten Felix Agu und Justin Njinmah. Gleich drei Wechsel nahm Darmstadt in der 70. Minute vor. Klaus Gjasula, Fabian Holland und Justvan verließen das Feld für Bartol Franjić, Tobias Kempe und Fabian Nürnberger. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SV Werder Bremen nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.