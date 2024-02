Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Augsburg, 1:1 (1:0)

24.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfL Bochum 1848 schlägt – bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Moritz Broschinski zum 1:0. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Augsburg drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Arne Engels und Sven Michel sorgen, die per Doppelwechsel für Elvis Rexhbeçaj und Fredrik Jensen auf das Spielfeld kamen (68.). Der VfL schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (91.) traf Ermedin Demirović zum Ausgleich für den FC Augsburg. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Bochum und der FCA spielten unentschieden.