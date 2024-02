Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Bayern München (Sonntag, 17:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 17:30 Uhr trifft der VfL auf den FC Bayern München. Bochum kam zuletzt gegen Eintracht Frankfurt zu einem 1:1-Unentschieden. Am vergangenen Spieltag verlor der FCB gegen Bayer 04 Leverkusen und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein. Man sieht sich immer zweimal im Leben, und so hat der VfL Bochum 1848 gegen die Bayern die Möglichkeit, Wiedergutmachung für die 0:7-Hinspielniederlage zu betreiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am liebsten teilt der VfL die Punkte. Da man aber auch siebenmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte das Heimteam in den vergangenen fünf Spielen.

Der Defensivverbund des FC Bayern München steht nahezu felsenfest. Erst 22-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner.

Das Aufeinandertreffen von Bochum mit dem FCB steht unter klaren Vorzeichen. Während die Gäste in der Offensive beinahe nach Belieben treffen, haben die Hausherren in dieser Spielzeit ein handfestes Defensivproblem. Trumpft der VfL Bochum 1848 auch diesmal wieder mit Heimstärke (3-6-1) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall den Bayern (7-1-2) eingeräumt. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der VfL schafft es mit 22 Zählern derzeit nur auf Platz 14, während der FC Bayern München 28 Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Offenbar teilte der VfL Bochum 1848 gerne aus. 65 Gelbe Karten im bisherigen Saisonverlauf sind ein beachtlicher Arbeitsnachweis.

{ "placeholderType": "MREC" }