FC Bayern: Begräbt dieser Eberl-Satz den Traum von Zidane?

Denn ein Problem beim Franzosen, den sich in einer SPORT1 -Umfrage 24 Prozent der Fans als Tuchel-Nachfolger wünschen: Zidane kann kein Deutsch und auch nicht fließend Englisch.

In dieser Hinsicht dürften Bayern-Fans diesen Eberl-Hinweis zum neuen Coach nicht so gerne gehört haben. „Er sollte schon eine Sprache sprechen, die wir alle sprechen: also Deutsch oder Englisch soll es dann schon sein. Bei Französisch wird es bei mir schon etwas dünner“, meinte der neue Sportvorstand zur Suche nach einem Hauptübungsleiter.