FC Bayern: Boey zunächst auf der Bank

Winterzugang Sacha Boey muss auf seinen Einstand beim FC Bayern noch warten. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger sitzt am Samstagnachmittag im Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen Borussia Mönchengladbach zunächst nur auf der Bank. Die Bayern hatten Boey für 30 Millionen Euro (plus fünf Millionen Boni) von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Der Franzose ist der teuerste Wintertransfer der Liga. Noussair Mazraoui steht in der Startelf.