FC Bayern: Magath kritisiert Tuchel-Entscheidung

Der FC Bayern und Thomas Tuchel haben am Mittwoch verkündet, im Sommer getrennte Wege zu gehen. Bis zum Saisonende soll Tuchel weiterhin als Cheftrainer agieren, was Bundesliga-Ikone Felix Magath nicht nachvollziehen kann.

Der 70-Jährige zeigte sich in einem Interview mit watson verwundert über die Entscheidung des deutschen Rekordmeisters. „Mich wundert, dass die Bayern es so gelöst haben, dass Tuchel bis zum Saisonende bleiben kann. Wenn er das Verhältnis zu den Spielern verbessert, kann er die Situation gut lösen. Wenn aber im Grunde die Zusammenarbeit zwischen ihm und den Spielern ein Jahr nicht gut war, ist es sehr schwierig, dass in den verbleibenden Monaten hinzubekommen“, stellte Magath klar.