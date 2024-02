Bayern sammeln sich um Tuchel: Wie angeschlagen ist der Trainer?

Thomas Tuchel wirkte dann doch ein wenig angeschlagen. Bei weitem nicht so locker wie bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Leverkusen . Trotzdem ging er am Samstagmittag konzentriert und ruhig auf die Fragen der Reporter ein.

„Es ist Sport auf höchstem Niveau. Wir wissen, was von uns verlangt wird, aber es ist am Ende auch nur Sport. Deshalb gehört auch immer eine positive Grundstimmung, Vertrauen und ein Lächeln dazu“, sagte Tuchel auf Nachfrage von SPORT1 , doch ein Lächeln wollte ihm dabei nicht auf die Lippen kommen.

Zu angespannt ist die Lage in München . Zwei Niederlagen, zwei Titel in Gefahr, einer bereits futsch - es herrscht Alarmstimmung.

Tuchel musste harte Schläge hinnehmen

Insofern sieht sich der 50-Jährige diesmal nur einer sportlichen Krise gegenüber. „Ich kann die Kritik komplett nachvollziehen“, sagt Tuchel darüber. Seine Freunde und Familie treffe der Unmut der Öffentlichkeit aber härter . Denn er selbst ziehe sich in seine Blase zurück. Er habe den besten Überblick und lese deswegen gar nichts über sich und die Mannschaft. „Ich bin nicht naiv“, so Tuchel.

Bosse lassen Tuchel vorerst nicht fallen

Einen Schnellschuss wie bei Julian Nagelsmann vor fast einem Jahr soll es diesmal definitiv nicht geben. Tuchel steht in Bochum ( 17.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) also nicht vor einem Endspiel.

Eberl mitentscheidende Figur

Vielmehr steht er vor Endspiel-Wochen. Die anstehenden Aufgaben in der Liga beim VfL, gegen Leipzig und in Freiburg sind entscheidend. Hinzu kommt am 5. März das Rückspiel gegen Lazio - dann soll entschieden werden, ob und wie es mit Tuchel weitergeht. Auch Max Eberl soll dann SPORT1-Infos zufolge ein Mitspracherecht bekommen. Er wird am 26. Februar als Sportvorstand berufen und soll direkt ins Geschehen beim FCB eingreifen.