FC Bayern: „Unfug!“Boss wird wegen Tuchel-Gerüchten deutlich

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, spricht bei der Bild über die Trennung von Trainer Thomas Tuchel . Laut dem Bayern-Boss ging es in dem Gespräch mit dem scheidenden Coach am Mittwoch vor allem um die Analyse des Teams und um Klarheit für die Zukunft.

Angesprochen auf Gerüchte über ein angebliches Angebot zur sofortigen Trennung von Tuchel stellte Dreesen klar: „Es war ein Vier-Augen-Gespräch, dessen Inhalt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Daher möchte ich auch nicht auf Details eingehen. Was ich aber sagen kann: Wir haben uns – wie in der Pressemitteilung beschrieben – dazu entschieden, uns im Sommer einvernehmlich zu trennen. Alles andere – wie das angebliche Angebot zur sofortigen Trennung – ist Unfug.“

Dreesen nimmt Mannschaft in die Pflicht

Weiter habe er in diesem Zusammenhang aber auch klare Worte an die Mannschaft gewählt: „Ich habe die Spieler in die Pflicht genommen, denn es gibt in dieser Situation keinen Alleinschuldigen.“