FC-Chef Keller: Investor bei der DFL hat immense Tragweite

Christian Keller, Geschäftsführer des Bundesligisten 1. FC Köln, hat mit eindringlichen Worten auf die Tragweite der Entscheidung in der Investorenfrage bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) hingewiesen. „Wir reden beim angestrebten Private-Equity-Deal von einer der relevantesten Entscheidungen seit Einführung der Bundesliga“, sagte Keller im Interview mit dem Portal Geissblog .

"Von den heutigen Entscheidungsträgern wird in 20 Jahren – so lange soll der Deal laufen – aber kaum noch einer da sein. Umso größer ist unser aller Verantwortung, etwas so Weitreichendes auf eine breite Basis zu stellen", betonte der 47-Jährige.