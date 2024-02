Freiburg: Röhl für zwei Spiele gesperrt

Der SC Freiburg muss in den kommenden beiden Bundesliga-Partien auf Mittelfeldspieler Merlin Röhl verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 21-Jährigen für zwei Spiele, nachdem er in der Ligapartie gegen den VfB Stuttgart (1:3) am vergangenen Wochenende wegen rohen Spiels mit Rot des Feldes verwiesen worden war.