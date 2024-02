Hellmann: "Nicht geschafft, Vorteile zu vermitteln"

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann hat Fehler in der Kommunikation als Hauptursache für den geplatzten Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga ausgemacht. "Eine wesentliche Ursache ist, dass wir, die 36 Klubs der DFL, es nicht geschafft haben, die Vorteile dieses Modells, die roten Linien, die wir vorgesehen haben, und die Notwendigkeit der Investition als bestmögliches Modell zu vermitteln", sagte Hellmann am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.

Im Vergleich zum Einstieg eines Investors rechne sich laut Hellmann ein Darlehen für die DFL nicht, weil Zinssätze über zehn Prozent gezahlt werden müssten. Eine Alternative sei daher eine "Binnenfinanzierung, also wir reduzieren die Ausschüttung und investieren in die Zukunft". Dies würde aber laut dem Eintracht-Boss genau die Klubs treffen, die ohnehin noch durch Corona belastet seien. Für Eintracht Frankfurt rechnet der 52-Jährige in diesem Szenario mit Mindereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe.