"Kein Thema": Bochum blendet Bayern-Probleme aus

Der VfL Bochum blendet die Probleme beim angeschlagenen Rekordmeister Bayern München komplett aus. „Für uns ist es kein Thema, ob der FC Bayern aktuell vielleicht etwas verwundbarer ist als sonst“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag ( ab 17.30 Uhr im LIVETICKER ): „Sie sind der große Favorit. Aber es wird ein heißes Spiel, wir freuen uns sehr darauf.“

Die Bochumer vertrauen auch gegen die Münchner ihrer Heimstärke. "Wir glauben an uns, wir sind überzeugt von uns", sagte Letsch, dessen Mannschaft nur eins der vergangenen zehn Bundesligaspiele im Ruhrstadion verloren hat: "An einem guten Tag können wir jede Mannschaft ärgern. Dafür müssen wir aber von Beginn an präsent sein, aggressiv und mutig spielen. Und natürlich effizient auftreten."