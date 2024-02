Nach Transfersperre: Köln beendet Zusammenarbeit mit Jakobs

Der 1. FC Köln hat eine erste personelle Konsequenz aus den Vorgängen gezogen, die letztlich zur Transfersperre durch den Fußball-Weltverband FIFA führten. Der Vorstand des Bundesligisten wird nicht mehr mit Jörg Jakobs zusammenarbeiten, das teilte der FC am Mittwoch mit. Jakobs hatte zuletzt als sportlicher Berater des Vorstandstrios Werner Wolf, Eckhard Sauren und Carsten Wettich fungiert.

"Die Kündigung ist Teil der Aufarbeitung der Transfersperre", sagte Wolf in einem Klubstatement: "Die Rolle von Jörg Jakobs in dem Transfer um Jaka Cuber Potocnik, bei dem er die damalige Geschäftsführung der 1. FC Köln GmbH & Co KGaA beriet, lässt eine weitere Zusammenarbeit als sportlicher Berater des Vorstands aus unserer Sicht nicht zu." Der "Dienstleistungsvertrag" ende zum 30. April.