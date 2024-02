Nach Tuchel-Wirbel: Hamann mit nächster Trainer-These - diesmal geht es um Xabi Alonso

Der TV-Experte, der zuletzt mit seiner These zu Thomas Tuchel (“das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann“) für Aufsehen gesorgt hatte, erklärte seine Sichtweise zu Alonso so: „Er wird von den Menschen geliebt, er war ein brillanter Spieler und was er in Leverkusen macht, ist außergewöhnlich.“