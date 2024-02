Neuer und Kimmich in der Pflicht: "Nur Müller reicht nicht"

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg nimmt die Stars des FC Bayern in der aktuellen Krise in die Pflicht - bis auf eine Ausnahme. „Sie sind jetzt gefordert zu antworten – auf dem Platz, aber auch mal öffentlich in Interviews“, sagte Effenberg dem Nachrichtenportal „t-online“. Alleine Thomas Müller mache es „doch genau richtig: Er stellt sich nach den Spielen, liefert klare Analysen. Dafür kennt und schätzt man ihn. Nur Thomas Müller allein reicht aber nicht.“