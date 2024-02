"Nicht so historisch": Werner bremst die Werder-Euphorie

Dreimal auswärts gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert - das gab es bei Werder Bremen lange nicht. 42 Jahre, um genau zu sein. Doch Trainer Ole Werner ließ die Statistik nach dem 1:0 beim 1. FC Köln eher kalt. „Das gab es schon einmal? Dann ist es ja nicht so historisch“, sagte er bei DAZN. Wichtiger waren Werner die drei Punkte und der „insgesamt gute“ Auftritt.

Dennoch: Derart stabil war Werder auswärts zuletzt Anfang der 80er Jahre aufgetreten - unter Otto Rehhagel. Woher kommt also der Aufschwung nach einer holprigen Hinrunde? „Ich glaube, dass es eine Entwicklung ist, ein Prozess“, sagte Werner: „Wir hatten spät im Sommer große Veränderung im Kader, alles musste sich finden, jetzt werden die Jungs belohnt.“

Und stehen plötzlich auf Platz sieben, dank vier Siegen aus fünf Rückrundenspielen. Der Europapokal könnte ein Thema an der Weser werden, mit dem Abstiegskampf sollte Werners Mannschaft in der Form der Auswärtssiege in München, Mainz und Köln (jeweils 1:0) nichts zu tun haben. „Es ist der 22. Spieltag - noch keine Zeit, um auf die Tabelle zu schauen“, sagte Werner gelassen.