RB-Torhüter Gulacsi: Bayern-Krise "kein Thema für uns"

Torhüter Peter Gulacsi vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig schenkt den Turbulenzen beim FC Bayern vor dem Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/ Sky ) keine Beachtung und schöpft stattdessen Zuversicht aus den zuletzt guten Gastspielen in München.

Die Diskussion um Bayern-Trainer Thomas Tuchel seien "kein Thema für uns. Wir fokussieren uns auf unsere Leistung, die in den letzten zwei Auswärtsspielen in München sehr gut war", sagte Gulacsi am Dienstag. RB hat die vergangenen beiden Gastspiele in München in der Liga (3:1) sowie im Supercup (3:0) für sich entschieden.