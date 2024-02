"Reiner Quatsch": Wütende Darmstädter hadern mit der Handregel

Schiedsrichter Florian Badstübner wurde Absolution erteilt, doch sauer waren die Protagonisten von Darmstadt 98 nach dem Handspieldrama beim 1:1 (1:1) gegen Werder Bremen trotzdem. Die Wut der Lilien richtete sich mit etwas Abstand zum Bundesliga-Spiel gegen die Regelhüter im Fußball. "Den Erfinder dieser Regel will ich gerne mal kennenlernen, aber nicht heute", sagte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz genervt.

Was den 50-Jährigen konkret auf die Palme brachte und wenige Minuten zuvor zu einem veritablen Wutanfall in den Katakomben bewogen hatte, war eine Szene in der siebten Minute der Nachspielzeit. Lilien-Angreifer Tim Skarke hatte einen kapitalen Fehler von Werder-Keeper Zetterer ausgenutzt und zum vermeintlichen 2:1-Siegtreffer eingeschoben - doch weil der Stürmer den Ball, wenn auch nur leicht, mit dem angelegten Unterarm berührt hatte, zählte der Treffer nicht.