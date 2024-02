Schäfer kritisiert Coach-Gerüchte: "Große Respektlosigkeit"

Marcel Schäfer hatte Redebedarf. Ja, er habe Verständnis "für viel Kritik", sagte der Sport-Geschäftsführer des strauchelnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg - dass man gewisse Dinge anders sähe, sei "überhaupt kein Problem." In Bezug auf die Trainerdiskussionen in den vergangenen Tagen aber wurde Schäfer deutlich: "Was da teilweise passiert ist, empfinde ich als große Respektlosigkeit allen gegenüber."