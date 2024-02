Streich adelt Klopp: "Besser kannst du es nicht machen"

Kulttrainer Christian Streich hat Jürgen Klopp für die Art und Weise seines Rückzugs beim FC Liverpool in höchsten Tönen gelobt.

„Besser kannst du es nicht machen - sich hinsetzen, sich bedanken und dem Verein ein bisschen Zeit lassen. Die Worte waren super“, sagte der Freiburger Coach: „Wie er es gemacht hat, war echt gut.“ In der vergangenen Woche hatte Klopp seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

Klopp sei generell „ein ganz außergewöhnlicher Trainer, lebt das mit Haut und Haaren“, führte Streich aus: „Er hatte maximalen Erfolg, weil er so viele Dinge so gut macht - in der Zusammenarbeit auf dem Platz aber auch neben dem Platz.“