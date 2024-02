Stuttgart bestätigt Abgang: Sturmtalent Milosevic wird verliehen

Bundesligist VfB Stuttgart gibt das serbische Sturmtalent Jovan Milosevic bis Saisonende in die Schweiz ab. Der 18-Jährige, der in der laufenden Saison bisher nur zu fünf Kurzeinsätzen kam, wird an den Erstligisten FC St. Gallen verliehen. Das teilte der Champions-League-Anwärter am Dienstag mit.