Terzic "wie ein Arzt": Dieser BVB-Star könnte gegen Eindhoven ausfallen

Felix Nmecha wird auch bei seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) noch im Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund fehlen. „Es gibt nicht einen Tag, an dem er nicht vor den anderen am Trainingsgelände ist und arbeitet“, berichtete BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag: „Er wird aber weiterhin nicht zur Verfügung stehen, das wird noch ein paar Tage oder Wochen dauern.“