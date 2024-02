Tore und Tennisbälle: BVB besiegt Lieblingsgegner Freiburg

Tore, Taler, Tennisbälle - Borussia Dortmund hat seinen Lieblingsgegner SC Freiburg ungeachtet erneuter Fanproteste wieder aus dem Stadion geschossen und beißt sich auf den Champions-League-Plätzen fest. Ein Doppelpack des überragenden Donyell Malen und ein Geburtstagstreffer von Nationalspieler Niclas Füllkrug bescherten dem BVB am Freitagabend ein 3:0 (2:0), den sechsten Heimsieg gegen Freiburg in Serie und zumindest vorübergehend vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften RB Leipzig.

Auch eine zehnminütige Spielunterbrechung brachte den Vize-Meister vor 81.365 Zuschauern nicht aus dem Konzept. Schokotaler und Tennisbälle flogen aus den Ecken der Südtribüne in der ersten Halbzeit auf den Platz, die Fans machten ihrem Ärger über den bevorstehenden Einstieg eines Investors wie derzeit in vielen deutschen Fußballstadien Luft. Malen erzielte einmal vor und einmal nach der Zwangspause (16./45.+7) seine Saisontore acht und neun, später sorgten auch die Gästefans noch für kurze Unterbrechungen. Kurz vor Schluss belohnte sich dann an seinem 31. Geburtstag auch Füllkrug (87.), der zuvor Malens Treffer aufgelegt hatte.

Die etwa 500 Kilometer lange Anreise hätten sich die Freiburger erneut sparen können. Fünfmal in Folge hatte der SCF in Dortmund verloren (bei 2:17 Toren), er ist nun in 15 der letzten 16 Spiele ohne Punkt - der letzte Sieg beim BVB war am 12. Oktober 2001 (2:0). Freiburger Torschütze dabei: Der heutige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.