Trotz Joker Knauff: Eintracht lässt wichtigen Sieg liegen

Der Sport-Club und die Eintracht trafen inmitten ihrer Partien in der Europapokal-Zwischenrunde aufeinander. Die Frankfurter holten am vergangenen Donnerstag in der Conference League ein 2:2 bei Union Saint-Gilloise, Freiburg erarbeitete sich in der Europa League ein torloses Remis beim RC Lens. Beide Bundesligisten streben in den Rückspielen am kommenden Donnerstag den Achtelfinaleinzug an.