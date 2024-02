Tuchel spielt die Krise herunter: "Stürmische Phase"

Trainer Thomas Tuchel hat die brisante Situation beim FC Bayern in der Fußball-Bundesliga heruntergespielt. Die Lage vor der richtungsweisenden Partie beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sei „ungewöhnlich, die Stimmung ist gedrückt“, sagte Tuchel am Samstag. Von einer Krise nach den Niederlagen in Leverkusen und Rom wollte der 50-Jährige jedoch nichts wissen.