"Was kann Tuchel bitte schön dafür?“ - Effenberg kontert Hamann und spricht über Bayern-Transfers

SPORT1 -Experte Steffan Effenberg hat der Tuchel-Kritik von Dietmar Hamann in seiner neuesten Kolumne für t-online.de einiges an Gegenwind geboten.

Dass Hamann die Verpflichtung von Cheftrainer Thomas Tuchel als größtes Missverständnis seit Jürgen Klinsmann bezeichnete, kann Effenberg „überhaupt nicht verstehen“, rechnet es dem TV-Experten jedoch hoch an, dass dieser sich im Nachhinein für die getroffene Aussage entschuldigte . Hamann wisse selbst, „dass er da übers Ziel hinausgeschossen ist und es nicht der Wahrheit entspricht, was er da gesagt hat.“

„Wenn Kritik Hand und Fuß hat, habe ich kein Problem damit. Sie sollte aber niemals ins Persönliche gehen“, fordert Effenberg und meint, man müsse auch erkennen, dass Tuchel in einer „schwierigen Situation“ nach München gewechselt wäre.

Neuzugänge „können sofort weiterhelfen“

Helfen sollen Tuchel in der Rückrunde die Neuzugänge Sacha Boey, Bryan Zaragoza und Eric Dier, für die der FC Bayern so viel Geld wie in keiner Winter-Transferperiode zuvor ausgegeben hat.