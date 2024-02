Union Berlin: Zwei Spiele Sperre für Kapitän Trimmel nach Rot gegen RB Leipzig

Kapitän Christopher Trimmel vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin ist nach seiner Roten Karte in der Partie bei RB Leipzig (0:2) für zwei Spiele gesperrt worden.

Trimmel hatte am Sonntag in der 73. Minute Nationalspieler David Raum mit einer Grätsche am Knöchel getroffen und war von Schiedsrichter Marco Fritz des Feldes verwiesen worden.