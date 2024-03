5:0 nach 29 Minuten: Augsburg in Darmstadt furios

Die Frühstarter des FC Augsburg haben sich in der Fußball-Bundesliga bei Schlusslicht Darmstadt 98 in einen Torrausch gespielt. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup lag am Samstag bei den Lilien nach 29 Minuten schon mit 5:0 in Führung. Schneller war im Oberhaus zuletzt nur der SC Freiburg, der im Dezember 2021 bei Borussia Mönchengladbach (Endergebnis 0:6) bereits nach 25 Minuten mit demselben Ergebnis geführt hatte.