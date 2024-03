Bayern-Beben? "Man muss Mourinho seriös diskutieren"

Nach dem schwachen 0:2 gegen Borussia Dortmund im Bundesliga -Klassiker nimmt die Kritik am scheidenden Coach wieder spürbar zu. Mit nun 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen ist die Meisterschaft so gut wie abgeschrieben. Lediglich in der Champions League hat Bayern noch Titelchancen.

Hamann denkt an Mourinho-Verpflichtung

Dabei bringt Hamann einen echten Star-Trainer in die Diskussion: „Ich denke an einen Mourinho. Man kann über Mourinho denken, was man will, aber bei Chelsea haben die Spieler ihn zum Beispiel geliebt. Das ist fachlich auch ein hervorragender Mann.“