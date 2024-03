Bayern-Juwel Tel macht von sich reden: Tor in EM-Quali für Frankreich

Nicht nur beim FC Bayern wissen sie, was sie an Mathys Tel haben.

Tel agierte für Frankreichs U19 zum Auftakt in der EM-Qualifikation gegen Belgien 81 Minuten im Sturm und feierte am Ende einen 2:0 (2:0)-Erfolg.

Dabei traf der 18-Jährige in der 33. Minute mit einem verwandelten Strafstoß, nachdem Senny Mayulu (Paris Saint-Germain) die Équipe Tricolore in Führung gebracht hatte (15.).

U19: Tel trifft für Frankreich in EM-Quali

In der Tabelle der Gruppe B liegen Tel und die Franzosen nun punktgleich (drei Zähler) hinter den anführenden Niederlanden, die gegen Litauen einen 4:0-Sieg landeten.

Bei den Bayern in der Bundesliga steht Tel nach 22 Einsätzen bei fünf Treffern, in der Champions League netzte er in acht Partien zweimal.