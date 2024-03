Bayern-Star verblüfft mit unglaublicher Statistik

Eine Statistik von Opta zeigt nun, warum er in der Münchner Verteidigung aktuell gesetzt ist. So ist der Engländer der einzige Feldspieler in der Bundesliga, der bei mindestens 500 Einsatzminuten nicht ein einziges Mal von einem Gegenspieler ausgedribbelt werden konnte. Ein überragender Wert für einen Defensivspieler.