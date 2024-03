Goretzka feiert kuriosen Erfolg - Bayern-Star gewinnt Team-Wettbewerb

„Quietschende Reifen und spektakuläre Überholmanöver“ - die Fußball-Stars von Bayern München haben am Mittwoch bei einer Teambuilding-Maßnahme kräftig Gas gegeben. „Die Spieler, Trainer und das Team ums Team duellierten sich auf der Strecke mit Elektro-Karts und machten den besten Rennfahrer unter sich aus“, teilte der Rekordmeister mit - und am Ende gewann Mittelfeldmann Leon Goretzka.

Wie der Münchner Sportdirektor Christoph Freund am Dienstagabend indirekt bestätigt hatte, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann Goretzka am Donnerstag nicht für die kommenden Spiele der DFB-Elf in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) nominieren. Dabei ist stattdessen Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic.