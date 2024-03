Bayerns Kim nur noch Ersatz: "Habe das noch nie erlebt"

Bei seinen vorherigen Stationen war Kim, wie auch zunächst in München, stets Stammspieler. "Bisher habe ich viele Spiele gespielt, aber, weil es hier bei Bayern so viele gute Spieler gibt, kann es eben auch passieren, dass ich mal nicht spiele", so der Sommer-Neuzugang vom italienischen Meister SSC Neapel weiter.