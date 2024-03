Bundesliga heute: Bochum - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Bochum 1848 trifft im heutigen Bundesligaspiel auf RB Leipzig. Das Spiel wird um 15:30 Uhr angepfiffen. RB Leipzig hat die ersten acht seiner zehn Pflichtspiele gegen den VfL Bochum gewonnen, blieb aber in den beiden Bundesliga-Duellen 2023 tor- und sieglos. Der VfL Bochum hingegen hat nur eines seiner letzten 14 Bundesliga-Heimspiele verloren und ist in den letzten acht Heimspielen ungeschlagen geblieben. Bochums Keven Schlotterbeck steht vor seinem 100. Bundesligaspiel und hat zuletzt in zwei Spielen hintereinander getroffen.

Leipzigs schwacher Start in die zweite Saisonhälfte

RB Leipzig kassierte mit dem 1:2 gegen Bayern München die vierte Niederlage in den ersten sieben Bundesligaspielen des Jahres 2024 - keine Mannschaft hat in diesem Jahr häufiger verloren. Mit nur sieben Punkten aus den ersten sechs Spielen der Rückrunde erleben die Sachsen ihren schwächsten Start in eine Rückrunde in der Bundesliga. Zudem ist Leipzig unter Marco Rose in den letzten vier Auswärtsspielen sieglos geblieben und hat nur eines der letzten sieben Auswärtsspiele gewonnen.

Bochums beeindruckende Heim-Torjagd

Der VfL Bochum hat in allen sieben Bundesligaspielen des Jahres 2024 ein Tor erzielt, so viele wie noch nie seit der Rückkehr in die Bundesliga im Jahr 2021. Seit der 0:2-Niederlage gegen den FC Schalke im März 2023 hat Bochum sogar in jedem seiner letzten 17 Bundesliga-Heimspiele gepunktet - die längste aktuelle Heim-Torjagd der Liga. Dennoch steht Bochum erstmals seit dem 10. Spieltag wieder unter den letzten vier der Tabelle, hat aber bereits acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Bochums Torhüter Manuel Riemann ist gegen Leipzig gesperrt, nachdem er in Mönchengladbach seine fünfte Gelbe Karte der Bundesliga-Saison kassiert hatte. Es ist die erste Gelbe Karte für einen Bundesliga-Torhüter seit Rene Adler in der Saison 2012/13.

Wird VfL Bochum 1848 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BOC gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

