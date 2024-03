Bundesliga heute: Heidenheim - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim 1846 auf Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Dies ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Pflichtspiel-Saison. In den bisherigen Begegnungen hatte Borussia Mönchengladbach stets die Oberhand, sowohl in der Bundesliga mit einem 2:1-Sieg, als auch in der 2. Runde des DFB-Pokals, wo die Fohlen mit 3:1 triumphierten. Ein weiteres Duell in der zweiten Pokalrunde 2011/12 entschied Gladbach mit 4:3 nach Elfmeterschießen für sich.