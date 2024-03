BVB-Juwel trifft Zukunftsentscheidung

Cole Campbell hat sich entschieden: Der Stürmer aus der U19 von Borussia Dortmund wird in Zukunft für die USA auflaufen. Das im vergangenen Monat 18 Jahre alt gewordene BVB-Juwel erhielt von der FIFA die Genehmigung, statt für Island in Zukunft für die Vereinigten Staaten zu spielen.

Campbell ist der Sohn der ehemaligen isländischen Stürmerin Rakel Karvelsson, die in Los Angeles geboren wurde und in North Carolina College-Fußball spielte. Sein Vater ist Amerikaner.

Nach einigen Stationen in der Akademie von Atlanta United wechselte Campbell nach Island und debütierte im Alter von 15 Jahren für FH Hafnarfjördur in der höchsten Spielklasse des Landes.

Seit 2022 bei der Borussia

Er unterschrieb vor der Saison 2022/23 in Dortmund und spielte in dieser Saison für die U19-Mannschaft, in der er in bislang 16 Bundesliga-Einsätzen zwei Tore erzielte.