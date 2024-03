Doppelpack Openda: Leipzig schießt Köln ab

Der BVB ist erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt im Einsatz und kann wieder vorbeiziehen. Xavi Simons (15.), Openda (63., 67.), Amadou Haidara (70.) und Joker Yussuf Poulsen (82.) trafen für die Leipziger, die bereits beim 6:0 im Hinspiel deutlich gewonnen hatten. Sargis Adamyan (18.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1, am Ende wurde es jedoch deutlich. Der FC könnte nun auf den 17. Platz abrutschen, wenn der direkte Abstiegskonkurrent FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum gewinnt.