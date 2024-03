Erst- und Zweitligisten reichen Lizenzunterlagen ein

Die 36 Erst- und Zweitligisten haben fristgerecht ihre Lizenzierungsunterlagen für die kommende Saison bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. Dies teilte der Ligaverband am Freitag wenige Minuten nach Verstreichen der Deadline mit. Zuvor hatten bereits zwölf Drittligisten rechtzeitig vor Verstreichen ihrer etwas früheren Frist am 1. März ihre Unterlagen für einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga eingereicht.