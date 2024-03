Erste weiße Weste für Dahmen: "Noch ein paar dranhängen"

36 Spiele musste Finn Dahmen warten, doch im 37. Anlauf war sie endlich da: die erste weiße Weste seiner Bundesliga-Karriere. "Natürlich tut es als Torwart gut, zu null zu spielen", sagte der Keeper des FC Augsburg freudestrahlend nach dem historischen 6:0-Kantersieg bei Darmstadt 98 - und schob, einmal auf den Geschmack gekommen, nach: "Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Spiele die Null in dieser Saison dranhängen."

Seit seinem Bundesliga-Debüt beim FSV Mainz 05 im Januar 2021 hatte Dahmen in jeder Partie mindestens einmal hinter sich greifen müssen. Aber an einem Tag, an dem den Augsburgern offensiv fast alles gelang, klappte es "Gott sei Dank" auch defensiv, freute sich der 25-Jährige.