Erstes BVB-Tor für Rückkehrer Sancho seit 1031 Tagen

Erlösung für Jadon Sancho: Der Rückkehrer hat sein erstes Tor für Borussia Dortmund seit 1031 Tagen erzielt. Der Engländer traf am Samstag in der 38. Minute zum 2:0 bei Werder Bremen - sein bis dato letztes Tor für den BVB war Sancho am 13. Mai 2021 gelungen: Damals war er beim 4:1 im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig doppelt erfolgreich.