Henriksen hakt Bayern-Pleite ab: "Schlacht" gegen Bochum

Trainer Bo Henriksen vom stark abstiegsbedrohten Bundesligisten FSV Mainz 05 will die schwere Schlappe beim Rekordmeister Bayern München (1:8) abhaken. „Wir können nicht ändern, was war. Aber wir können die Zukunft verändern“, sagte der Däne vor dem Kellerduell am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Viertletzten VfL Bochum: „Es wird eine Schlacht. Ein Spiel wie gegen Bayern soll nicht wieder passieren.“