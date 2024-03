Kane überflügelt Legende Seeler

Bayern Münchens Toptorjäger Harry Kane hat Legende Uwe Seeler überflügelt. Der 30 Jahre alte Engländer erzielte am Samstag im Spiel bei Darmstadt 98 seinen 31. Bundesligatreffer für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Mehr sind einem Spieler in seiner Premierensaison noch nie gelungen. Die verstorbene Stürmer-Legende Uwe Seeler hatte in der Spielzeit 1963/1964 30 Treffer erzielt.