Letsch erwartet "Hexenkessel" in Mainz

Nach drei Pleiten in Folge ist der Abstiegskampf beim Bundesligisten VfL Bochum doch noch nicht abgehakt - und es könnte brenzliger werden. Denn in den nächsten drei Spielen trifft der Tabellen-15. auf die drei Klubs, die hinter ihm stehen. „Es geht darum, schleunigst wieder Punkte einzufahren“, sagte Trainer Thomas Letsch mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim Vorletzten FSV Mainz 05.